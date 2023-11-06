الإثنين 06 نوفمبر 2023
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سياسة

زراعة الشيوخ توصي بتدبير العملة الأجنبية لشراء قطع غيار آبار المياه بالوادي الجديد

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، فيتو

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادى الجديد.


وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الطلب لضمان عدم تعطيل منظومة الرى، وبالتالي ضمان عدم تأثر قطاع الزراعة وخطة الدولة في التنمية الزراعية.

 

توفير التمويل اللازم 

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن وزارة الرى وفرت التمويل اللازم لشراء قطع الغيار ولكن هناك إجراءات  تتعلق بتوفير العملة الأجنبية تسببت في تعطيل تنفيذ عملية الشراء، مؤكدا حرص الوزارة على توفير قطع الغيار كأولوية أولي لديهم.

 

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وتساءل النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، عن ذنب المواطن او المزارع في تأخر الانتهاء من تلك الإجراءات، داعيا لضرورة التفكير في آثار الإجراءات التى تتم علي المزارعين.


وأوصت اللجنة في نهاية المناقشة، البنك المركزي بسرعة تدبير العملة الأجنبية المطلوبة لفتح الاعتماد اللازم لشراء قطع الغيار المطلوبة لتشغيل الآبار

 

وكذلك أوصت، وزارة الرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو إعادة طرح مناقصة شراء قطع الغيار، مع إضافة شرط تدبير العملة، وذلك بعدما أشار رئيس اللجنة إلي أهمية طرح المناقصات وفقا لهذه الآلية في هذه الفترة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

 

وأكد الجبلي، ضرورة الحفاظ علي تشغيل الآبار لضمان عدم تأثر الزرع.

 

واقترح النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إنشاء لجنة طوارئ بوزارة الرى لمتابعة مثل هذه المشكلات، والتدخل السريع لحلها.


كما ناقشت اللجنة، اقتراح برغبة آخر للنائب مؤمن معاذ، بشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادى الجديد.

 

توفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة

وأوضح النائب مقدم الاقتراح، أن مصلحة الرى بالوادى الجديد حاليا يوجد بها مشكلة فى توفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة للآبار الجوفية مصدر المياه الوحيد بالمحافظة، وبناء عليه فإن استقلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الرى سوف يحسن أداء الأعمال الفنية والتخصصية فى صيانة الآبار ويخفف الأعباء عن مصلحة الرى ويؤدى إلى تطوير الأعمال، وذلك فى مصلحة الزراعة والمزارعين نظرا لأهمية ذلك في التنمية الزراعية والشاملة وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.


وقال الدكتور أسامة الظاهر، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ألحقت حديثا لوزارة الرى بحيث يكون في سلطة للإدارة المركزية بالوادى الجديد لسرعة التعامل والتنسيق في أى عقبات تواجه الرى، حيث يتم تحريك المعدات وتنظيم عمل الورش، بشكل سريع، وهو ما يعد أفضل بسبب وجود تنسيق مباشر بين المصلحتين.

 

فكرة الفصل بين المصلحتين

وأوصت اللجنة، وزارة الرى بإعداد دراسة بشأن فكرة الفصل بين المصلحتين من جانب الإيجابيات والسلبيات، علي أرض الواقع، علي أن يتم تقديمها للجنة خلال أسبوعين، وذلك للوقوف علي الاتجاه الأفضل بشأن الفصل أو الإبقاء علي تبعتيها لوزارة الرى.

 

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