الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يبحث إنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة بقوص

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فيتو

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اختيار المواقع المقترحة لإنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة بمركز قوص، وذلك في إطار بدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة البلدية التي تشمل (مصنع تدوير المخلفات – مدفن صحي) بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والمهندس الحسيني محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة. 


واستعرض محافظ قنا عددا من المواقع المقترحة بمركز قوص لاختيار أنسب موقع مطابق للاشتراطات والبعيدة عن الكتلة السكنية، لإقامة محطة وسيطة لتجميع وترحيل القمامة من مدينة قوص والقرى المحيطة بها، لاستكمال منظومة جمع ونقل القمامة وخفض تكاليف عمليات النقل لمواقع التخلص المباشر  للمخلفات.

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ومن جانبه، قال محافظ قنا: إن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا  نظرا لخطورته على صحة المواطن والبيئة، مؤكدا حرصه الشديد  للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى مواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها، وذلك ضمن منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة، وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الجمالي والحضاري، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.

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