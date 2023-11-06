محافظ قنا يعلن ضخ 30 طن سكر بالمنافذ اليوم

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه سوف يتم ضخ 30 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام مساء اليوم الاثنين على منافذ المحافظة المنتشرة بالمدن والقرى، وذلك في إطار مبادرة "خفض أسعار السلع" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع داخل المدن التسعة، ومقار الوحدات المحلية للقرى، منتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة، تقوم بتوفير السكر بسعر مخفض، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن شراء أكثر من 1 كجم سكر، حتى يتسنى لجميع المواطنين الاستفادة من مبادرة تخفيض الأسعار.

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وفي سياق منفصل صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت اليوم الإثنين في إزالة 63 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

وأضاف الداودي، إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعد على الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 63 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة و19 قيراطا ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها خلال الايام الماضية 267 حالة علي مساحة 19 فدانا و7 قراريط، مشيرا إلى أن هناك متابعة لأي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.

وشدد الداودي على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.