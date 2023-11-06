الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

إعلام الداخلة ينظم ندوة عن دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بالمشاركة في الانتخابات

ندوة إعلام الداخلة،
ندوة إعلام الداخلة، ڤيتو

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز المشاركة في الانتخابات"، بجمعية تنمية المجتمع بقرية غرب الموهوب، التابعة لمركز الداخلة، ليواصل مركز إعلام الداخلة تنفيذ فعاليات الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " صوتك مستقبلك.. انزل وشارك ".

وحاضر في الندوة مساعد محافظ الوادي الجديد للمشروعات القومية المهندس عبد الحكم جبالي، وحضرها عدد من رؤساء القرى وقيادات تنفيذية وشعبية ولفيف  من أهالي القرية وأعضاء وقيادات جمعيات النفع العام.

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وافتتح الندوة مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، ملقيا الضوء على حملة الهيئة العامة للاستعلامات " صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك " ودورها في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، لافتا إلى الأصداء الإيجابية التي حققتها الحملة حتى الآن. 


 بينما أكد مساعد محافظ الوادي الجديد المهندس عبد الحكم جبالي في حديثه على  دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوعي لدى مختلف الفئات بأهمية المشاركة في الانتخابات ومساهمتها في توعية الناخبين بكيفية الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان دون تدخل أو توجيه.

وتناول جبالي، في حديثه كذلك كيفية أداء منظمات المجتمع المدني لدورها المرتقب في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الظروف والتحديات الراهنة المحيطة بمصر.  

وشدد مساعد المحافظ، على أهمية دور المجتمع المدني في نشر  الثقافة الانتخابية بهدف رفع مستوى الوعي عند المواطن وتثقيفه بحقوقه السياسية والواجبات المترتبة عليه تجاه الوطن، مشيرا هنا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل أداء الأخيرة لدورها التوعوي خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار جبالي الى دور منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة الانتخابات وفق آليات واضحة وشفافة مع الأخذ في الاعتبار وضع معايير ثابتة لاختيار المنظمات التي ستشرف على الانتخابات.

 

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