الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

أول قرار ضد صاحب محل قتل بائعا متجولا في دار السلام

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 قررت نيابة دار السلام الجزئية حبس صاحب محل سجاد لاتهامه بـ قتل بائع  فرش بضاعته أمام محله، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم) بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة ".. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة قسم شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة نيابة دار السلام

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