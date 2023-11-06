مصطفى الشامي وأحمد العجوز في ضيافة «كورة كل يوم»
يستضيف برنامج "كورة كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على قناة "الحياة"، مساء اليوم الاثنين، مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.
بلدية المحلة
يتحدث "الشامي" خلال اللقاء عن تألق بلدية المحلة في بطولة الدوري هذا الموسم، وأبرز التحديات التي تواجه النادي.
كما يستضيف البرنامج في الفقرة الثانية، أحمد العجوز لاعب نادي إنبي، في حديث خاص عن صحوة إنبي في مسابقة الدوري هذا الموسم والأداء المميز للفريق، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.
برنامج كورة كل يوم
برنامج "كورة كل يوم" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، على قناة "الحياة" ويقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة.
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