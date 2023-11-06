الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

شاطئ سيد درويش يستقبل معسكر تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية

شاطئ سيد درويش، فيتو
شاطئ سيد درويش، فيتو

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية عليها، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق لتقديم كافة التسهيلات لإقامة الفعاليات الرياضية بالشكل الذي يليق بمحافظة الإسكندرية.

وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته وفخره بتأهل منتخبنا الوطني المصري لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية؛ والتي ستُقام بالإمارات في شهر فبراير القادم، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال البطولة.

Advertisements

ومن جانبه؛ أشار الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن معسكر تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بدأ أمس ومن المقرر له أن يستمر حتى 11 نوفمبر الجاري بشاطئ سيد درويش المجاني بحي الجمرك، لافتا إلى أن الدعوة مفتوحة للجميع لحضور التدريب وتشجيع المنتخب المصري.

جدير بالذكر أن؛ المنتخب المصري تأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية والمُقامة في الإمارات في شهر فبراير المقبل وستلعب مصر ضمن المجموعة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المنتخب الوطني

مواد متعلقة

البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

علي ماهر يتوعد المقصرين بالمصري بعد رباعية البنك الأهلي

وزيرة التضامن: تدشين المرحلة الثانية للبرنامج الوقائي لحماية الطلاب من المخدرات

الأكثر قراءة

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

اجتماع عاجل بين حسين لبيب وفريق الزمالك بعد عرض ثلاثي الأبيض للبيع

حماس تكشف حقيقة وجود أنفاق تحت أحد المستشفيات في قطاع غزة

الأرصاد تحذر: رعد وبرق في هذه المناطق

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي 8

دولة عربية ثانية تدعو لمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية

10 صور ترصد تفاصيل المباحثات المصرية الجنوب سودانية بقصر الاتحادية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صفعت ولكمت وعضت جنود الاحتلال وهي طفلة.. عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية