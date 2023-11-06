حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس ٣ أشخاص لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سيارة – أدوات تصنيع - ميزان حساس).

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد "روسى" - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية– سلاح أبيض " سكين"- مبلغ مالى).



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