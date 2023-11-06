محافظ أسوان يلتقى سفير طاجيكستان ويستعرض الفرص السياحية (صور)

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة طاجيكستان الصديقة بالقاهرة ضراب الدين قاسمي، وذلك بحضور الملحق التجارى للسفارة أسد الله، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى.

ورحب اللواء أشرف عطية بسفير دولة طاجيكستان لزيارته لأسوان للاستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع على أرض عروس المشاتى من السياحة الثقافية والأثرية والعلاجية والبيئية والاستشفاء وغيرها، مؤكدًا أن هناك تعاون بناء ومثمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان، وهو الذى يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين لتوطيد أوجه التعاون المشترك فى كافة المجالات.

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كما استعرض محافظ أسوان الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية التى تتفرد بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لاستغلال الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، بالإضافة إلى ما تشهده أسوان من تنفيذ المنطقة اللوجستية المتكاملة لتنشيط حركة التبادل التجارى بكركر، والقطار الكهربائى السريع، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضًا من تحقيق إنجازات متتالية خلال الـ 10 سنوات بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى، علاوة على الكبارى والمحاور، والبنية التحتية، وغيرها من قطاعات العمل العام، متمنيا بأن تتوج أوجه التعاون بتوقيع توأمة بين مدينة أسوان وإحدى مدن طاجكستان، للاستمتاع ببانوراما التطوير والتجميل، وأيضًا بالمعالم والمزارات والمناطق السياحية والأثرية، وفتح آفاق وفرص للاستثمار، وتبادل الزيارات.

ومن جانبه أشاد سفير دولة طاجكستان بحفاوة الاستقبال من محافظ أسوان، مؤكدًا على أن العلاقات بين بلاده ومصر تتسم بالصداقة والتعاون، فمصر تعتبر من الدول المحورية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلًا عن اهتمامها بالحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، وهو الذى يتوازى مع علاقات التشابك والتقارب بين الشعبين والدولتين من ناحية التاريخ والثقافة، والطبيعة الخلابة، ونأمل فى تطوير أوجه التعاون بزيادة فرص العلاقات الاستثمارية والاقتصادية.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء سفير طاجيكستان اعتزازًا وتقديرًا بعلاقات الصداقة بين الجانبين.