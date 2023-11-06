الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 63 حالة تعد على الأراضي الزراعية في قنا

إزالة تعديات،فيتو
إزالة تعديات،فيتو

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت اليوم الإثنين في إزالة 63 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

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وأضاف الداودي، إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعد على الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 63 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة و19 قيراط ليبلغ اجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها خلال الايام الماضية 267 حالة علي مساحة 19 فدانا و7 قيراط، مشيرا إلى أن هناك متابعة لاي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.

وشدد الداودي على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.

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أشرف الداودي محافظ قنا ازالة 63 حالة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا

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