الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية المميكنة بالوحدات المحلية

قنا، فيتو
قنا، فيتو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،  اجتماعا موسعا لمناقشة ما تم تنفيذه نحو تطبيق المنظومة الرقمية بمحافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود محمد المشرف العام على مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة والمهندس صالح مدير مديرية الطرق وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بمركز المعلومات وأحمد شاهين ممثل فرع الشركة المصرية للإتصالات بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع داخل المحافظة،  وسرعة إعداد خطة زمنية محددة موضحا بها الوضع الراهن والاحتياجات المطلوبة وخطوات التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية، كما كلف المسئولين بسرعة توفير كافة البيانات اللازمة للقائمين على تصميم البرامج الرقمية، مؤكدا على أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

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وأشار  الداودى،  إلى أن المحافظة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي وتوفير البنية الأساسية للإتصالات من الألياف الضوئية في كل القطاعات الحكومية من خلال الشركة المصرية للاتصالات ضمن منظومة التطوير الشامل وطبقا للقوانين المدمجة بالعقد كخطوة أولى للانطلاق في هذا المجال الحيوي الهام،  في إطار استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " التى تستهدف فى أحد محاورها تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية بما يسمح بتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن.

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