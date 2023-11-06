الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار جولات حملة "اقرأ فكر لمستقبل أفضل" في مدارس البحيرة

حملة إقرأ لمكتبة
حملة إقرأ لمكتبة دمنهور، فيتو

واصلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، جولاتها بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة، ضمن حملة " اقرأ. فكر. لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع، إيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

وقامت المكتبة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة الشوربجي الإعدادية بنين بمركز ومدينة كوم حمادة حيث استفاد من أنشطة اليوم 72 طالبا بالمرحلة الإعدادية.

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أشار حمد الهواشي - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، الى أن الزيارة تضمنت  3 ورش عمل بعنوان لا للتطرف وهي ورشة رسم وورشة أشغال يدوية، وورشة مسابقة في معلومة وتوزيع هدايا.

الجدير بالذكر أنه جاري اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز،والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، خلال العام الدراسي الحالي.
 

 

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