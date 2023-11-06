الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أمسية شعرية لـ أحمد تيمور بمكتبة مصر العامة، الخميس

الشاعر أحمد تيمور،
الشاعر أحمد تيمور، فيتو

 تنظم مكتبة مصر العامة بالجيزة، في تمام الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، أمسية شعرية بحضور الشاعر أحمد تيمور، وذلك بمقر المكتبة بشارع جمال حمدان بالجيزة.

 ومن المقرر أن يلقى أحمد تيمور خلال الأمسية أبياتا من أشهر دواوينه الخاصة منها ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين امرؤ القيس وبيني، عشب يحجب النخيل وغيرها. 

 

الشاعر أحمد تيمور

 الشاعر الدكتور أحمد تيمور في كلية الطب جامعة القاهرة، ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية،  ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر،  وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، يعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر.

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وشارك في العديد من الأمسيات والندوات، وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر والعالم، نشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية.

صدر له دواوين شعرية منها ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين امرئ القيس وبيني، قليل من الحب لا يصلح، هاتف من وراء الشجيرات، امرأة من خزف وخرافة، أمسية من الشعر الخالص، بوح الفاء المكسورة، شيء من العشق، عشب يحجب النخيل، آهات القدس، شجن شجر الشوارع والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة.

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الشاعر أحمد تيمور أحمد تيمور مكتبة مصر العامة مسيرة الشاعر أحمد تيمور الجيزة

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