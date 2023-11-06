الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور

استمرار تشغيل سيارات
استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور، حيث تتواجد اليوم بجوار مسجد ناصر من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة  ٣ مساءا، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

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الجدير بالذكر أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتبارا من  ١ نوفمبر وتستمر حتى ١٦ نوفمبر الجاري حيث سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم  خلال يومى ٧و ٨ وكذلك يومى ٩ و١٢ نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى ١٣ و١٤ بجوار موقف دمنهور ويومى ١٥ و١٦ أمام حديقة اللوتس بأبو الريش.

يأتي ذلك فى إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

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دمنهور سيارة البحيرة التكنولوجي حملة

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