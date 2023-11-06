الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

كأس العالم للأندية، الغزاوي يجتمع مع العوضي ويطمئن على ترتيبات بعثة رجال يد الأهلى

محمد الغزازى وخالد
محمد الغزازى وخالد العوضى، فيتو

كأس العالم للأندية، حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي  المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»  على الاجتماع مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، عقب وصول البعثة مباشرة إلى مدينة الدمام، للاطمئنان على كافة الترتيبات التي تخص الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج.

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وصول بعثة الأهلى إلى السعودية

 

كانت بعثة الأهلي وصلت فجر اليوم الإثنين إلى مطار الدمام، استعدادًا للمشاركة بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من ٧ حتى ١٢ نوفمبر الجاري.

رجال يد الأهلى يواجه النور السعودي

 

ويلتقي فريق الأهلي في الثالثة عصر غد الثلاثاء مع نظيره النور السعودي على صالة الدمام، في أولى مباريات الفريق بالبطولة.

برنامج رجال يد الأهلى

وبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة بتناول الفريق وجبة الإفطار.

ويغادر الفريق فندق الإقامة في الثانية والنصف عصرًا للتوجه إلى صالة النهضة بالدمام، لخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة النور السعودي غدًا.

 

بعثة رجال يد الأهلى فى كأس العالم للأندية

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، كل من:خالد العوضي مدير  عام النشاط الرياضي، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والأسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير  الإداري، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق ومعاونيه عمرو عصام وعبدالله حسن. بالإضافة إلى اللاعبين: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبدالرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.

 

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