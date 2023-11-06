الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02%  عند مستوى 23089 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 28229 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07%  عند مستوى 9764 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 4551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57%  عند مستوى 6764 نقطة.

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تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة
 تداولات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء  

هبطت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.520 تريليون جنيه، لتخسر 16 مليار جنيه. 

 وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52%  عند مستوى 22422 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%، عند مستوى 27457 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 9532 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 4400 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49%  عند مستوى 5666 نقطة. 

 تداولات منتصف الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة. 

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