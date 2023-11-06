الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

افتتاح ملتقى التوظيف الرابع لتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل بأسوان (صور)

افتتاح ملتقى التوظيف
افتتاح ملتقى التوظيف فى اسوان،فيتو

 افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ملتقى التوظيف الرابع بقاعة " شهرزاد" بنادى أسوان الرياضى، وذلك بحضور فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى حيث يستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 1300 فرصة عمل موزعة على 30 شركة.

 ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتغيير ثقافة الشباب للاتجاه نحو العمل الحر بعيدًا عن الارتكان إلى العمل الحكومى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على البطالة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

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 وعقب استماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة أشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية   " حياة كريمة، وتحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحى الشامل "، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وازدواج الطرق وغيرها.

 

 فيما أوضح فوزى صابر بأن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية، والتأمينات التمويلية، والتعليمية، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا، والمتوسطة، والفنيين، والعمال.

وأشار إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين الذكور والإناث، ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية وذلك عقب حصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها المتنوعة بالقطاع الخاص.

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أسوان التوظيف ملتقي وظائف أزمة البطالة

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