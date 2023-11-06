انطلاق مؤتمر الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي السابع عشر في مطروح (صور)

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لحضور مؤتمر الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي السابع عشر الذي يقام تحت رعاية وزير الزراعة بعنوان الإرشاد الزراعي في ضوء التحول الرقمي للزراعة المصرية.

ويعقد المؤتمر بقاعة مركز التنمية المستدامة بمطروح بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والدكتور غنيم محمد غنيم أستاذ الارشاد الزراعي ورئيس الجمعية العلمية للارشاد الزراعى والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، ومشاركة عدد من المهندسين والباحثين،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

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ونقل السكرتير العام تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لضيوف المحافظة وجميع المشاركين في المؤتمر العلمى موضحا أن هذا المؤتمر، يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى الحديث في مجال الرقمنه ، الذى لم يصبح هناك غنى عنه في كافة المجالات بما يوفره من جهد وطاقة ويوفر البيانات اللازمة لإتخاذ القرارات في كافة المجالات ومنها مجال التنمية الزراعية لما له من أهمية بما يهدف اليه سواء تنمية التربة والحفاظ عليها. أو الارتقاء بالمنتج الزراعى وتحسين جودته أو تنمية القوى البشرية العاملة عليه، هو ما تسعى اليه الدولة المصرية حاليًا من أجل تحقيق الإكتفاء والأمن الغذائى والنباتى.

وأكد اهتمام القيادة السياسية الكبير بمحافظة مطروح.. والتى كانت سلة غلال العالم لتلقى مزيد من الاهتمام مع مساحتها التى تصل إلى 1 / 6 مساحة مصر ، وجهود التوسع في مشروعات التنمية المتنوعة وأهمية الإدارة المستدامة لها.

كما شدد على تقديم محافظة مطروح الدعم المطلق لكافة توصيات المؤتمر تحقيقًا للتنمية الزراعية وتحقيق التنمية المنشودة والمستدامة بمحافظة مطروح.