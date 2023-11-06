الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 200 حالة تعد على الأرض الزراعية ببني سويف

ازالة تعديات، فيتو
ازالة تعديات، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عن إزالة أكثر من 200 حالة تعد "في المهد" على الأرض الزراعية ضمن الحملات المكبرة التي شهدتها قرى ومراكز المحافظة.

محافظ بني سويف

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها يوم أمس الأحد، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد  وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، وبمتابعة مباشرة مع السكرتير العام "اللواء حازم عزت" واصلت الجهات التنفيذي تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أوحفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات " أمس" من إزالة 203حالة تعد خلال  تلك الفترتين الصباحية والمسائية، بكافة قرى ومدن المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

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محافظة بني سويف

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم  تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

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