حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في العامرية أول بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق الحى.

وجاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد.

وقام السيد موسى رئيس حى العامرية أول بحضور قيادات من مديرية أمن الإسكندرية، وجميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة مكبرة بقري النهضة حيث تم تنفيذ إزالة لعدد ٥ حالات تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بيانها تنفيذ القرار رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢٣ عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض على مساحة ٥٠٠ م٢ بقرية حارس ٢ بالنهضة.

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كما نفذ القرار رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٢٣ عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض على مساحة نحو ١٨٢ م٢ بقرية المسيري ٢ بالنهضة وإزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن أسوار بقرية سند١ بالنهضة على مساحة نحو ١٢٠م٢، وإزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن أسوار بقرية سند١ بالنهضة علي مساحة نحو ١٠٠م٢، وتنفيذ القرار رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٢٣ لبناء مخالف عبارة عن حظيرة على مساحة نحو ٥٠ م٢ بقرية حارس ٢.

ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.