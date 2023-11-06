الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

تفاصيل وفاة طالبة بكلية الزراعة في المنيا بعد تخرجها بساعات

يارا احمد طالبة زراعة
يارا احمد طالبة زراعة المنيا، فيتو

انتابت حالة من الحزن والأسى طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا، بعد وفاة إحدى طالبات الجامعة في حادث مأساوي وقع بعد ساعات قليلة من تخرجها.

يارا أحمد طالبة كلية الزراعة بجامعة المنيا، فيتو 

انتشرت روح الحزن والألم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي تحوّل إلى نوع من السرادق الافتراضي لتعزية طلاب الجامعة والتعبير عن حزنهم العميق على فقدان يارا أحمد، طالبة الفرقة الرابعة في كلية الزراعة والتي تميزت بدماثة خلقها وحبها للجميع.

خبر وفاة مؤثر يعصف بطلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا 

أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الطالبة توفيت بشكل مفاجئ، حيث لم تكن تعاني من أي أمراض معروفة، كما أشاروا إلى أنها كانت تعبّر عن سعادتها بحصولها على الشهادة قبل وفاتها بساعات قليلة، فيما دخلت العناية المركزة وفارقت الحياة.

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يارا أحمد طالبة كلية الزراعة بجامعة المنيا، فيتو 

انعكست حالة الحزن العميقة على أسرة الطالبة يارا أحمد، حيث سيطر الحزن والبكاء الشديد على أفرادها، ونعاها البعض بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على فيسبوك، وكتبت احداهن:" انا مش عايزة حاجة غير انى أحضنك بس وأمشي تانى مش مسامحه نفسي ع شوفتك النهارده ومسلمتش عليكى ع كنت متأخره ع السكشن وقولت عادي هسلم عليكى بكرة بس مكنتش اعرف انها اخر مرة".

وفاة طالبة بكلية الزراعة جامعة المنيا 

وأضافت قائلةً: “أنا فاكرة لما قولتيلى ياريتنى مصحبتك ع بتصدعينى بكلامك كنت افتكرك هاديه تعالى وانا هبطل اتكلم تانى.. يعنى كده مش هتبقي معانا فحفله تخرجنا ومش هنتصور كلنا سوى.. ربنا يرحمك يحبيبي ويصبرنا ع فراقك”.

مع هذا الخبر المأساوي، يعيش طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا حالة من الحزن والصدمة على فقدان زميلتهم الطيبة يارا أحمد.

وتتوالى التعازي والكلمات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، معبرة عن الحزن العميق والشوق للفقيدة، التي كانت تُذكر الجميع بحسن أخلاقها وروحها المرحة.

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