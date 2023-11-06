التشكيل الكامل للجنة القيم بمجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم على تشكيل لجنة القيم، برئاسة النائب محمد حسام، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة العامة اجتماعا عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، لترشيح 14 عضوا في لجنة القيم.

وجاء تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ على النحو التالي:

1 محمود محمد صلاح سعد (مستقل)

2 محمد محمد السيد الصالحى(مستقبل وطن)

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3 علاء الدين محمد جاد أحمد (مستقبل وطن)

4 محمد مجد الدين محمد بركات (مستقل)

5 حسانين أحمد توفيق(الشعب الجمهوري)

6 هبة مكرم كامل شاروبيم (مستقبل وطن)

7 محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

8 إيهاب يوسف فؤاد الهرميل (مستقبل وطن)

9 إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة (المؤتمر)

10 نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان (مستقبل وطن)

11 طارق السيد عبد العزيز اسماعيل(الوفد الجديد)

12 محمود سمير عبد الجليل تركي(النور)

13 عاطف محمد محمد علم الدين (مستقبل وطن)

14 خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم(مستقبل وطن)

وتنص المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.

مادة 31

تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 32

يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.

مادة 33

تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة 34

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها.

وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة 35

للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.

وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.

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