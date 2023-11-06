انطلاق مبادرة البناء الثقافى والفكرى للأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي(صور)

شهد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى انطلاق مبادرة البناء الثقافى والفكرى للائمة والواعظات فى إطار التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب والدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا واستقبلت الجامعة الأئمة حيث تفقدوا فى بداية زيارتهم منشآت الجامعة الأهلية ومكتبة القبة والقرية الأوليمبية بالجامعة.

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وأكد الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة أن هناك إنجازات كثيرة تشهدها الجامعة بفضل جهود الدولة ودعمها مشيرا إلى أن من هذه الإنجازات الجامعة الأهلية التى وفرت الكثير من المشقة على أبناء الإقليم ومركز العلاج الطبيعى الذى يعد ثالث أكبر مركز على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الجامعة التى تصل مساحتها إلى حوالى 1000 فدان وتضم 23 كلية ومعهد وتدرس لحوالى 63 ألف طالب فى مرحلة البكالوريوس والليسانس و8000 طالب فى مرحلة الدراسات العليا كما أنها تتواجد بقوة فى كل التصنيفات الدولية، وبالإضافة إلى الجامعة الأم تضم الجامعة الأهلية والجامعة الإلكترونية كما أنه فى القريب بإذن الله ستكون هناك الجامعة التكنولوجية وهذا ما يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم وحق المواطن فى ذلك وهى رسالة ثقة ان دولتنا دولة مؤسسات تسير على خطط واضحة وتحقق أهدافا عظيمة.

وقال رئيس الجامعة للأئمة والدعاة إن عليهم أن يكثفوا جهدهم فى توصيل الرسالة للآخرين وينموا فى مستمعيهم معنى المسئولية والأمانة والوحدة حتى يصبح الوطن بلا شائعات وبلا تناحر ونبقى يدا واحدة مؤكدا أنهم أصحاب رسالة حقيقية.

ووجه الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف تحية إعزاز وتقدير إلى رئيس الجامعة على الاهتمام بالدعاة خلال هذه الزيارة مشيرا أن المبادرة تم الإعلان عنها تحت مسمى البناء الثقافى والفكرى والدعوى للأئمة للوقوف على إنجازات الجمهورية الجديدة وعلى كل مستحدث ليكون الإمام قادرا على نقل الحدث وتكون مصر دولة قوية معتمدة على ركائز لا ينال منها أحد.

وألقى الدكتور على الدين عبد البديع القصبى الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع بكلية الآداب المحاضرة الرئيسية بعنوان الأمن القومى والتماسك المجتمعى وتناول فى محاضرته مفهوم الأمن القومى وكيف يتم تحديد عناصره وعناصر قوته وأساليب تحقيقه وأبعاد الأمن القومى الشامل وركائزه وخصائصه وتحدياته ودور الأئمة والدعاة فى مواجهة التحديات.

وفي سياق منفصل، حصد طلاب جامعة جنوب الوادي عددا من المراكز المتقدمة في فعاليات مؤتمر كلايماثون صعيد مصر، والذي أقيم تحت رعاية وزارة البيئة، وهيئة التعاون الدولي الألماني بمصر، تحت عنوان "كلايماثون صعيد مصر - نحو توطين الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ مصر 2050 "، وذلك في ظل دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع الوعي البيئي بقضايا البيئة وتغير المناخ بين فئات المجتمع خاصة الشباب وبمشاركة طلاب جامعات الصعيد (أسيوط - سوهاج - الوادى الجديد - جنوب الوادى - الأقصر - أسوان ).

وأعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن تحقيق طلاب جنوب الوادي عدة مراكز متقدمة في المسابقة حيث فاز بالمركز الأول green hydrogen من جامعة جنوب الوادي والمركز الثالث Green fodder جامعة جنوب الوادي والمركز الرابع Hariry جامعة جنوب الوادي والمركز الخامس Aqua Nourish جامعة جنوب الوادي والمركز السادس Climate game جامعة جنوب الوادي والمركز السادس مكرر Flourish جامعة جنوب الوادي

وأضاف الدكتور عبدالرحيم يوسف منسق برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلي بفوز جامعة جنوب الوادي الأهلية بالمركز الخامس مكرر بفريق Recycling pionners وذلك تحت إشراف الدكتور هاني احمد بكلية الهندسة جنوب الوادي.