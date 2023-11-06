الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تطوير منظومة الأجهزة الطبية بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي،فيتو
رئيس جامعة جنوب الوادي،فيتو

 عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمتابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وناقش خلال الاجتماع الأعطال الموجودة ببعض الأجهزة الطبية والعمل على إصلاحها وصيانتها، جاء ذلك بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والأستاذ عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة، حيث شدد رئيس الجامعة في الاجتماع على ضرورة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة بالمستشفيات الجامعية والعمل على صيانتها وإصلاحها بحيث تعمل بشكل منتظم.

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وضرورة إعداد قاعدة بيانات تشمل تاريخ شراء الجهاز والشركة الموردة وعقود الصيانة وغيرها من البيانات، كما أوصى رئيس الجامعة بعقد دورات تدريبية لمسئولي الصيانة بالمستشفيات الجامعية حتى يتم إعداد كوادر في هذا المجال والعمل على إدراج قسم خاص بهندسة الأجهزة الطبية والعلمية بكلية الهندسة، وقد شهد الاجتماع المديرين العموم لإدارات مكتب رئيس الجامعة، الشئون القانونية، الاحتياجات، الإدارة الهندسية.

وفي سياق منفصل قام الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بجولة تفقدية بالمدن الجامعية بمقر الجامعة بقنا، بحضور عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة ولفيف من القيادات الإدارية.

ووجه رئيس الجامعة بالاستثمار الأمثل للمساحات المتاحة بين مباني المدن الجامعية في عمل مقاعد  لجلوس الطلاب وأماكن لممارسة الأنشطة الطلابية مع توفير منافذ للأغذية والمشروبات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والتنسيق الحضاري والنظافة وتوفير شبكة إضاءة متكاملة في محيط المدن الجامعية، وتوفير أعلى مستويات التأمين لكل مباني المدن الجامعية ودهان أعمدة الكهرباء وتأمينها بشكل كامل.

 

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الدكتور احمد عكاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي قنا

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