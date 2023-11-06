الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

مزارعو قنا يستعدون للموسم الشتوي للزراعة (فيديو وصور)

زراعة قنا، فيتو
زراعة قنا، فيتو

بدأ مزارعو قنا في الاستعداد للموسم الشتوي بتنظيف الأراضي الزراعية، وإعداد التقاوي الزراعية والأسمدة وتجهزي المعدات اللازمة للزراعة.

 

وأعلنت مديرية الزراعة بالمحافظة، الانتهاء من الاستعداد لموسم الزراعات الشتوية، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وتقاوي، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للآفات الزراعية، ووضع خطة لتنفيذ الحملة القومية للقمح للموسم الزراعي الجديد، خاصة مع زيادة المساحة المنزرعة لـ30 ألف فدان بمشاركة 15 ألف مزارع.

 

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زراعة قنا، فيتو

الخريطة الصنفية لمحصول القمح 

وفي سياق متصل، أصدر معهد المحاصيل الحقلية السياسة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023-2024.

وجاءت على النحو التالي:

محافظات الوجه البحري

بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15


محافظة الجيزة

تزرع أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15

زراعة قنا، فيتو

محافظة الفيوم

تزرع أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

زراعة قنا، فيتو

محافظات مصر الوسطى

بني سويف – المنيا تزرع أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7


محافظات مصر العليا

أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7

 

الأراضي المستصلحة حديثًا في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

زراعة قنا، فيتو

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الخريطة الصنفية لمحصول القمح المنوفية زراعة قنا محافظة قنا قنا محافظات الوجة البحري

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