رفع 962 حالة إشغال بحملات مكبرة في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية، والفرعية، والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بمديرية أمن البحيرة، لضبط الخارجين عن القانون، واعادة الانسيابية المرورية أمام المواطنين، بالشوارع، والطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لتأكيد على هيبة الدولة.

و أسفرت الحملات عن رفع 962 حالة إشغال طريق مخالف، ومتنوع مابين ثابت ومتحرك، عبارة عن 469 حالة بدمنهور، و233 حالة بكفر الدوار، و215حالة بإيتاى البارود، و45 حالة بأبو حمص كما تم تحرير 66 محضر اشغال.

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جاء ذلك بناء علي تأكيد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة،والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،و ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.