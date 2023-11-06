رفع 962 حالة إشغال بحملات مكبرة في البحيرة
نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية، والفرعية، والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بمديرية أمن البحيرة، لضبط الخارجين عن القانون، واعادة الانسيابية المرورية أمام المواطنين، بالشوارع، والطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لتأكيد على هيبة الدولة.
و أسفرت الحملات عن رفع 962 حالة إشغال طريق مخالف، ومتنوع مابين ثابت ومتحرك، عبارة عن 469 حالة بدمنهور، و233 حالة بكفر الدوار، و215حالة بإيتاى البارود، و45 حالة بأبو حمص كما تم تحرير 66 محضر اشغال.
جاء ذلك بناء علي تأكيد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة،والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،و ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.