الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدشنا (صور)

حملة لازالة التعديات
حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية بدشنا،فيتو

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة عبد اللاه الخبير حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٦ حالات بواقع ٨ قراريط ونصف لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية  بكافة قرى المركز.

وتأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

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 وفي سياق متصل عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة لمتابعة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها للحفاظ على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.

 

 جاء ذلك بحضور المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أبو القاسم محمود علي مدير عام الشئون الزراعية، وأحمد سيد محمد مدير حماية الأراضي.

وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع، على مسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، تكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، لتلاشي أي حالات تعدى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المواطن المخالف.

 

 ومن جانبه أكد محافظ قنا، أهمية التعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مسئول يتقاعس بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

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أشرف الداودي محافظ قنا ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا محافظ قنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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