الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط 30 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر بأختام غير حكومية بالأقصر

جانب من الضبطية ,
جانب من الضبطية , فيتو

وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات  تحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة.

بناء على ذلك شن أطباء التفتيش الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية والدكتور اسامه عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية وبالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين باسنا حملة تفتيشية مكبرة حيث تم ضبط إجمالي ٣٠ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية وتم تحرير عدد ٧ محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيًا.

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وأوضح الدكتور فتحي سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر أنه بلغت إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة بالحملة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ١٥٥٨٢ حيوان تضمنت ١٢٤٥٠ اغنام،٣١٣٢ ماعز مشيرًا إلى أنه تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر.

يشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالأقصر تواصل أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر كلا فى يومة المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم من خلال تشكيل لجان طبية بيطرية. 

جاء ذلك فى إطار متابعة اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز. 

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الأقصر محافظة الأقصر حملات تفتيش على المجازر ضبط ٣٠ كيلو لحوم ذبح خارج المجزر أختام غير حكومية

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