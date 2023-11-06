تحرير 30 محضرا تموينيا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، عدة حملات تموينية علي المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة لتأكيد علي التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار واصحاب المخابز بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

اسفرت الحملات بمركزى كوم حمادة وأبو المطامير، عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25جرام بالرغيف الواحد، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية،وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزبن قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

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و بمركزى ادكو ورشيد،تم ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار، تكثيف الحملات الرقابية، والتموينية،والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز، والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

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