إغلاق مزلقان الرحمانية والسلامية في قنا بسبب أعمال الحفر

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، في بيان رسمي أنه سوف يتم غلق مزلقان الرحمانية يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٠٢٣/١١/٨ م من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وأضاف البيان، على أن يكون مزلقان السلامية هو البديل.

وأشار البيان إلى أنه سوف يتم غلق مزلقان السلامية يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢٣/١١/٩م، على أن يكون المزلقان البديل هو مزلقان الرحمانية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

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وذلك بسبب تنفيذ أعمال حفر الترنشات بالمزلقانات ضمن تطوير نظم الاشارة بخط القاهرة / السد العالى.

لذا لزم التنوية والتنبية على المواطنين باستخدام المزلقان والبديل.

وفي سياق منفصل عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة لمتابعة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها للحفاظ على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ابو القاسم محمود علي مدير عام الشئون الزراعية، واحمد سيد محمد مدير حماية الاراضي.

وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع، علي مسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، تكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، لتلاشي أي حالات تعدي، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية علي نفقه المواطن المخالف.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أهمية التعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مسئول يتقاعس بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.