كواليس مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد (فيديو)

الأهلى، كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر إف سى.

وقال شوبير إن عمر كمال عبد الواحد وافق على الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا: “عمر لديه رغبة واحدة فقط هو أن يحصل نادى فيوتشر على عائد مالى نظير انتقاله إلى الأهلى وذلك نظرا لأن عقده مع فيوتشر ينتهى بنهاية منافسات الموسم الحالي وبحق له التوقيع لاى نادى بالمجان خلال شهر يناير القادم”.

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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الفني للأهلي سيمنح أنتوني موديست فرصة حتى بطولة كأس العالم للأندية وبعدها سيحسم مصيره، مبديا اندهاشه الشديد من عدم وصول اللاعب للجاهزية الفنية حتى الآن.

وقال شبانة في برنامجه “بوكس تو بوكس”: "كولر أبلغ النادي الأهلي بموافقته على ضم عمر كمال عبد الواحد".

وأضاف: "كولر يريد ضم ثلاث صفقات جديدة بينها مهاجم وظهير أيسر ومدافع بخلاف ضم عمر كمال من فيوتشر".

وأكمل: "المدير الفني كان منفعلا في آخر المباراة بسبب تراجع مستوى لاعبي الأهلي في آخر 7 دقائق".

وحصل مسئولو الأهلي على موافقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للتعاقد معه في انتقالات الشتاء القادم.

وأعلن علاء ميهوب مدير الكرة بـ مودرن فيوتشر موافقة النادي علي بيع اللاعب في يناير القادم حيث يستعد الأهلي للتحرك من أجل حسم صفقة اللاعب.

ويستعد الأهلي لارسال عرض رسمي للحصول علي خدمات اللاعب في الانتقالات القادمة.

من ناحية أخرى يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر بعد غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

6 مواجهات جمعت الأهلى وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

فحص طبي لعلي معلول

ويخضع علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وخاض الأهلي مرانه مساء أمس الأحد على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام عصر بعد غد الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

الأهلى يستأنف تدريباته غدا

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها عصر بعد غد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، على أن تستأنف غدا الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام عصر بعد غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلى يفوز على المقاولون العرب

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري