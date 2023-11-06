إزالة 12 حالة بناء مخالف على أراضي زراعية بقنا (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف انور رئيس المركز وضمن الحملة المكبرة لإزالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف.

و بناحية قروى السلامية، تم تنفيذ إزالة 12 حالات على مساحة 8 قيراط إزالة بناء مخالف على أرض زراعية عبارة اسوار بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت.

جاء ذلك بحضور طلعت على عبد الشافى، عماد الدين محمود نائبا رئيس المركز، ومنال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية والعميد مأمور مركز شرطة نجع حمادى وقوة امنية من مركز شرطة نجع حمادى، محمد فؤاد مدير الادارة الزراعية، محمد الملقب مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بنجع حمادى ومختص المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بالمركز ومسئول التنظيم بالوحدة وفنى التنظيم بالقرية.

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يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

ومن جانبه أكد أنور أن لاتهاون فى التعدي بالبناء على الأرض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود أي بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأية تعديات، وان يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى،وتنفيذا للتعليمات وضمن الحملة المكبرة.

وفي سياق متصل عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة لمتابعة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها للحفاظ على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ابو القاسم محمود علي مدير عام الشئون الزراعية، واحمد سيد محمد مدير حماية الاراضي.

وشدد محافظ قنا خلال الإجتماع، علي مسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، تكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، لتلاشي أي حالات تعدى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية علي نفقه المواطن المخالف.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، اهمية التعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مسئول يتقاعس بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.