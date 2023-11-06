الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

حوار مجتمعي بإحدى قرى قنا حول المشروعات المقترحة ضمن برنامج التنمية المحلية

محلي نجع حمادي،فيتو
محلي نجع حمادي،فيتو

عقد بمقر الوحدة المحلية لقرية بهجورة، جلسة التشاور الخاصة بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى  وكانت بقرية بهجورة، وذلك للمشاركة الفعالة بين المواطنين لوضع المقترحات والرؤى فى اهم المشاريع بنجع حمادى وايضا  للاستماع لما تم تنفيذه من بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م ومقترحات الحضور لوضعها بخطة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م ويأتي ذلك ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي.

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جاء ذلك بحضور احمد الصياد رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة  ومعاونة محمود هاشم وزيري سكرتير القرية وبيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام ومسئول المشاركة المجتمعية، ورجب ابو الوفا عبيد مدير التخطيط، وامانى صلاح مدير شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ومواطنى وصفوة اهالى بهجورة وبعض اعضاء منتدى التنمية المحلية التابعين للقرية ومسئولي التخطيط والعلاقات العامة بالقرية.

وفى النهاية تم فتح باب النقاش لاهم المشكلات والقضايا والمشروعات التى تهم المواطن النجعاوى ومن اهمها الرصف ومياه الشرب والصرف الصحى والانارة وتغطية الترع  وعمل حنفيات حريق بالشوارع الضيقة بالقرية وزيادة الكثافة الطلابية بمدارس القرية وتكثيف اعمال النظافة بالقرية.

وفي سياق منفصل قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تم مد العمل بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لفترة مماثلة،مع انتهاء المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة وظهور أثرها الإيجابي في شتي ربوع المحافظة بتقديمها خدمات طبية متكاملة لجميع الأسرة. 

وأضاف الداودى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمد العمل بالمبادرة لفترة مماثلة حتي يتثنى وصول خدماتها لكل فرد من أفراد المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن قرار مد الحملة لفترة ١٠٠ يوم أخرى إضافة جيدة لما تم تحقيقه خلال ال ١٠٠ يوم السابقين من الحملة بما يدعم خدمة المواطنين ويراعي سلامتهم وسلامة ذويهم، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تقديم خدمات المبادرات العامة كاكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة، مبادرة دعم صحة المرأة مبادرة فحص المقبلين علي الزواج، مبادرة الإكتشاف المبكر لضعف السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، مبادرة متابعة كبار السن، مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية والمشرف العام على المبادرة أن خدمات المبادرة ممتدة لتشمل خدمات القوافل العلاجية، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية،الخدمات الوقائية كالتطعيمات للأطفال وفحص عينات المياه للشرب والصرف الصحي مشيرة إلى تقديم جميع خدمات المبادرة من خلال ١٥٠ فريقا طبيا ثابتا بالوحدات الصحية و١٢ فريقا متنقلا بالميادين العامة بمراكز المحافظة. 

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التنمية المحلية لصعيد مصر برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر صعيد مصر قرية بهجورة مدينة نجع حمادي نجع حمادي

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