الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يختتم معسكره في ألمانيا

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، معسكره الخارجي في ألمانيا، ويأتي ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وخاض المنتخب الوطني خلال معسكره مباراتين أمام المنتخب الألماني تعادل في الأولى بنتيجة (31-31)، وخسر في الثانية بنتيجة (27-28).

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة اليوم، لاستكمال برنامج الإعداد لخوض منافسات البطولة القارية.

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قائمة منتخب كرة اليد

كريم هنداوي - محمد علي - محمد الطيار - إبراهيم المصري - مازن رضا - أحمد هشام سيسا - علي زين - محمد مجدي - عمر الفولي - يحيى الدرع - أحمد خيري - سيف الدرع - محسن رمضان - أكرم يسري - محمد سند - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف.

برنامج تجهيز المنتخب لبطولة أفريقيا

بدأ العد التنازلي لمشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 28 يناير المقبل في مصر. 

ووضع مسئولو اتحاد كرة اليد برنامج إعداد قوي لمشاركة منتخبنا في البطولة جاء كالتالي:

تبدأ استعدادات المنتخب الوطني بمعسكر داخلي خلال الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر الجاري، ثم معسكر خارجي في ألمانيا خلال الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر المقبل يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب الماكينات.

ويستأنف منتخبنا الوطني استعداداته مجددا خلال شهر ديسمبر من خلال معسكر داخلية يستمر خلال الفترة من 17 ديسمبر وحتى 2 يناير، قبل السفر إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في بطولة الدوري الذهبي أمام منتخبات هولندا والدنمارك والنرويج، بعدها يعود المنتخب إلى القاهرة استعدادا لانطلاق منافسات البطولة القارية.

تصريحات كارلوس باستور

أكد الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أن كرة اليد المصرية باتت رقما هاما في المعادلة الدولية، وأن اللاعبين في مصر لا يقل مستواهم بأي حال من الأحوال عن اللاعبين في أوروبا.

وأضاف “باستور”، أن منتخب مصر هو خصم مرعب في جميع الأوقات، وأن أكبر المنتخب الأوروبية لا يرغب في مواجهة مصر بالبطولات الدولية.

وتابع: “واجهت عدد كبير من اللاعبين المصريين في المسابقات الأوروبية وأجدهم دائما مصدر قوة وخطورة على جميع الخصوم، ويصنعون الفارق دائما".

وقال الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إن هدفه هو حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024، وأن منتخب مصر يمتلك جيلا قادرا على تحقيق الإنجاز.

حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024

وأكمل باستور: “من أجل حصد ميدالية أولمبية لابد أولا من تحقيق الفوز على المنتخبات الكبرى في أوروبا مثل الدنمارك وفرنسا وإسبانيا”.

وأشار باستور إلى أن اللاعبين المصريين لديهم سمعة جيدة في أوروبا، وأن هناك العديد من الفرق الأوروبية ترغب في استقطاب المصريين ضمن صفوفها.

وأوضح “باستور”: “أتوقع احتراف المزيد من اللاعبين المصريين في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تلقيت العديد من الاتصالات من مدربين عالميين للاستفسار عن موقف عدد من اللاعبين الشباب”.

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