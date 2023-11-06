تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 779 مواطنا خلال قافلتين بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بدسوان محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات،قافلة سكانية بقرية كفر الشيخ التابعة لقرية مؤسسة البستان، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز،والمحافظة.

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية، وعلاجية بمختلف التخصصات" 75 من الأطفال، 70 باطنة،10 أمراض النساء، 20 تحاليل"، كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة.

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كما قامت الإدارة البيطرية،برش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية، ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان،وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

وخلال القافلة،تم التوعية بأهمية صحة المرأة، وأورام الثدي، وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة، وسيدة، وأعراض المرض، وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

ومن ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود تم خلالها الكشف على 574 حالة بمختلف تخصصات ( باطنه، أطفال، أسنان،رمد،جلدية،نساء،عمل نظارات ).