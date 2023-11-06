الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 779 مواطنا خلال قافلتين بالبحيرة

جانب من القافلة السكانية
جانب من القافلة السكانية بالبحيرة،فيتو

نظمت وحدة السكان بدسوان محافظة البحيرة،  بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات،قافلة سكانية بقرية كفر الشيخ التابعة لقرية مؤسسة البستان، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز،والمحافظة.

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية، وعلاجية بمختلف التخصصات"  75 من الأطفال، 70 باطنة،10 أمراض النساء، 20 تحاليل"، كما تم إجراء  تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة.

Advertisements

كما قامت الإدارة البيطرية،برش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية، ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان،وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

وخلال القافلة،تم التوعية بأهمية صحة المرأة، وأورام الثدي، وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة، وسيدة، وأعراض المرض، وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله. 

ومن ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود تم خلالها الكشف على 574 حالة بمختلف تخصصات (  باطنه، أطفال، أسنان،رمد،جلدية،نساء،عمل نظارات ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قافلة سكانية البحيرة الكشف ديوان

الأكثر قراءة

معتمد جمال يجتمع مع جهازه المعاون في الزمالك

سقوط أجزاء من عقار في الإسكندرية (صور)

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلق على اعتقال جيش الاحتلال لـ عهد التميمي

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط، تعرف على غواصة أوهايو النووية الأمريكية

أول تعليق من فتوح على قرار إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

الجمهور يطالب مكي باستبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

طفلة تعض إصبع الأمير ويليام في سنغافورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

أسعار السيراميك اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية