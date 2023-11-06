كرة السلة، تعرف على مواجهات ثمن نهائي دوري المرتبط

كرة السلة، أعلن اتحاد كرة السلة عن موعد مواجهات دور الـ16 من منافسات دوري المرتبط للموسم الحالي 2023/2024.

وجاءت مواعيد المواجهات كالتالي:

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش بلقب بطولة كأس السوبر المحلي للموسم الحالي 2023\2024.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (64-60) في المباراة التي جمعت بينهما في البحرين.

وشارك الأهلي في مباراة السوبر المصري بصفته بطلا لدوري السوبر، بينما يشارك الزمالك كونه وصيفًا لـ كأس مصر الذي خسره أمام الأهلي.

Advertisements

الزمالك يشارك في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

وأعلن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة أحمد مرعي، مشاركته في منافسات بطولة دبي الدولية، خلال الفترة من 19 وحتى 28 يناير المقبل.

وتأتي مشاركة الزمالك في بطولة دبي ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد.

وعلى الجانب الآخر، بدأ مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق كرة السلة، بعد الخسارة أمام سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية المقامة حاليًّا في العاصمة القطرية الدوحة.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي قرر البحث عن بديل للمدير الفني الحالي الإسباني أوجستي بوش، بعد هبوط المستوى الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولي الأهلي مصير الجهاز الفني بشكل نهائي عقب مباراة السوبر المصري المقرر لها اليوم 20 أكتوبر الجاري في البحرين.

الأهلي يخسر أمام سلا المغربي

وخسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، أمام فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة (78-85)، في نصف نهائي منافسات البطولة العربية للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

بهذه النتيجة يفشل الأهلي في حصد لقب البطولة، للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية للنسخة الماضية أمام الكويت الكويتي.

فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، فاز على الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد عمر بنتيجة (82-77)، في ربع نهائي البطولة العربية.