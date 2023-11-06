الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

سقوط أجزاء من عقار في الإسكندرية (صور)

عقار رأس التين، فيتو
عقار رأس التين، فيتو

شهد حي الجمرك بالإسكندرية تساقط أجزاء من عقار  مكون من ١٦ طابقا بشارع قصر رأس التين دون حدوث تلفيات أو خسائر في الأرواح. 

وأوضح حي الجمرك، أنه في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك وفور ورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار ٣٠ قصر رأس التين فإنه توجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من بلكونة بالدور ١٥ دون إصابات، والعقار صادر له قرار هدم جزئي بإزالة الدور ١٥ و١٦، وترميم باقي العقار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بقسم شرطة الجمرك للتنبيه على مالكي وشاغلي العقار بسرعة تنفيذ القرار حفاظا على سلامة المواطنين.
 

وجار عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة لاتخاذ القرار المناسب لحالة العقار الحالي  .

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وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

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