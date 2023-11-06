الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

حي العجمي يدفع بأتوبيسات النقل العام لمواجهة الزحام بسبب الشبورة (صور)

اتوبيسات النقل العام
اتوبيسات النقل العام بالعجمي، فيتو

دفع حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدى ابوكليلة، وبالتعاون مع هيئة النقل العام بعدد من الأتوبيسات من داخل جراج الهيئة، لمواجهة التكدس والزحام للطلاب المتوجهين إلي المدارس والجامعات والموظفين المتوجهين إلي أعمالهم، وذلك بعد غلق الطرق السريعة والمحاور والدولي الساحلي بسبب الشبورة.

وأدي إغلاق الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي، إلي زحام شديد وتكدس مروري داخل شوارع الإسكندرية خاصة غرب المدينة العجمي والعامرية، وتواجد المئات من الموظفين والعمال والطلاب علي جانبي الطريق في محاولة لاستقلال سيارة للذهاب إلي أعمالهم والمدارس والجامعات.

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حملة تعريفة الركوب 

كما قامت جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية  وهدي ابوكليلة رئيس حي العجمي، بمتابعة الحالة المرورية وتسعيرة الأجرة بعد رفع عدد من سيارات الأجرة الصغيرة “التناية” للأجرة داخل العجمي نصف جنية وجنية وقامتا بالاستعانة بالمرور لسحب رخص الغير الملتزمين والتأكيد علي ثبات أسعار الأجرة.

وكانت محافظة الإسكندرية أصدرت بيانا، قالت فيه إنه بناء على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت محافظة الإسكندرية الى أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب السادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

 

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الشبورة الصباحية غلق الطريق السياحي غلق محور ابوذكري حي العجمي أخبار محافظة الأسكندرية

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