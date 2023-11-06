استقرار أسعار الخضراوات الاثنين 6-11-2023 في قنا
أسعار الخضراوات في قنا، تواصل أسعار الخضراوات اليوم الاثنين، استقرارها في الأسواق بمحافظة قنا، وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق، وشهد سعر كيلو البصل انخفاضا وصل إلى 6 جنيهات.
أسعار الخضراوات بقنا
الطماطم 10-15 جنيها للكيلو
البطاطس 17 جنيها
الخيار 10 جنيهات
الكرنب الأبيض 20 جنيها
الكزبرة والشبت 3 جنيهات
كابتشا 15 و20 جنيها
الجزر كيلو بـ 10 جنيهات
الكوسة 15 جنيها
الفلفل الحار والبارد 15 جنيها ونصف
البصل الأحمر 19 جنيها
الباذنجان الأسود الرومي 7 جنيهات
الأبيض 7 جنيهات
الملوخية الحزمة بـ 10 جنيهات
الثوم الأبيض 40 جنيها
الليمون 15 جنيها.
أسعار ورق العنب
وسعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين 25 - 53جنيهًا.
سعر كيلو ورق العنب البناتى يتراوح بين 32 - 41 جنيهًا.
أسعار الفلفل
الفلفل الرومي البلدي من من 12 إلى 22 جنيها.
الفلفل الرومي الألوان 40 إلى 47 جنيهًا.
الفلفل الحامي البلدي 12 إلى 30 جنيها.
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