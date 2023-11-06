الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

"كامل العدد" يبدأ عرضه على التلفزيون في توقيت بداية تصوير الجزء الثاني

مسلسل كامل العدد،
مسلسل كامل العدد، فيتو

تبدأ مجموعة MBC عرض مسلسل “كامل العدد” على قناة “MBC مصر” بداية من اليوم الإثنين، حيث يذاع أسبوعيًا من الأحد وحتى الخميس الساعة التاسعة مساء.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي سيبدأ فيه صناع العمل تصوير الجزء الثاني من المسلسل، حيث يدخل فريق العمل بلاتوه التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث تم الإعداد للعمل خلال الفترة الماضية استعدادًا لتصويره.

ومن المنتظر أن يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل في رمضان المقبل على منصة “شاهد”، كما حدث في الجزء الأول، حيث قرر صناعه تصوير جزء جديد منه بعد نجاح جزئه الأول.

Advertisements

 

مسلسل “كامل العدد”

مسلسل “كامل العدد” كان قد تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، على الرغم من أنه ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط.

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

وشارك في بطولة العمل كل من: شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وسيتم معالجة عدم ظهور مصطفى درويش، بعد وفاته منذ أشهر، من خلال ظهور والدته التي ستؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، والتي تم التعاقد معها للظهور في الجزء الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل كامل العدد مسلسل كامل العدد 2 دينا الشربيني شريف سلامة اخبار الفن بلاتوه التصوير منصة “شاهد”

مواد متعلقة

العدد (587) من «فيتو» وأبرز عناوينه: عصام كامل يكتب: العدوان السداسى على أطفال غزة

العدد (584) من «فيتو» وأبرز عناوينه: عصام كامل يكتب: «طوفان الأمل».. أمّ المعارك

الأكثر قراءة

أول تعليق من فتوح على قرار إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع

الجمهور يطالب مكي باستبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي

اعتقال الناشطة عهد التميمي شمال رام الله

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 6-11-2023 في السوق المحلي

شاهد، لحظة اعتقال جيش الاحتلال لقيادي حركة فتح على الهواء (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

السعودية تثبت سعر بيع النفط لآسيا في ديسمبر

Advertisements

منوعات

المزيد

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

طفلة تعض إصبع الأمير ويليام في سنغافورة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 6-11-2023 في السوق المحلي

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري للتخصيص الفوري

أسعار الحديد اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية