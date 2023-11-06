"كامل العدد" يبدأ عرضه على التلفزيون في توقيت بداية تصوير الجزء الثاني

تبدأ مجموعة MBC عرض مسلسل “كامل العدد” على قناة “MBC مصر” بداية من اليوم الإثنين، حيث يذاع أسبوعيًا من الأحد وحتى الخميس الساعة التاسعة مساء.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيبدأ فيه صناع العمل تصوير الجزء الثاني من المسلسل، حيث يدخل فريق العمل بلاتوه التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث تم الإعداد للعمل خلال الفترة الماضية استعدادًا لتصويره.

ومن المنتظر أن يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل في رمضان المقبل على منصة “شاهد”، كما حدث في الجزء الأول، حيث قرر صناعه تصوير جزء جديد منه بعد نجاح جزئه الأول.

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مسلسل “كامل العدد”

مسلسل “كامل العدد” كان قد تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، على الرغم من أنه ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط.

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

وشارك في بطولة العمل كل من: شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وسيتم معالجة عدم ظهور مصطفى درويش، بعد وفاته منذ أشهر، من خلال ظهور والدته التي ستؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، والتي تم التعاقد معها للظهور في الجزء الثاني.