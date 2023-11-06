محمد شبانة: كولر وافق على ضم عمر كمال في يناير

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الفني للأهلي سيمنح أنتوني موديست فرصة حتى بطولة كأس العالم للأندية وبعدها سيحسم مصيره، مبديا اندهاشه الشديد من عدم وصول اللاعب للجاهزية الفنية حتى الآن.

وقال شبانة في برنامجه “بوكس تو بوكس”: "كولر أبلغ النادي الأهلي بموافقته على ضم عمر كمال عبد الواحد".

وأضاف: "كولر يريد ضم ثلاث صفقات جديدة بينها مهاجم وظهير أيسر ومدافع بخلاف ضم عمر كمال من فيوتشر".

وأكمل: "المدير الفني كان منفعلا في آخر المباراة بسبب تراجع مستوى لاعبي الأهلي في آخر 7 دقائق".

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موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر المقبل في الرابعة مساء على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا أمس على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

الأهلي يستعيد خماسي الفريق

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على استعادة الخماسي؛ محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات ومروان عطية في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأربعاء القادم في الدوري المصري الممتاز.

وغاب الخماسي السابق ذكره عن قائمة الأهلي أمام المقاولون لإراحته من قبل الجهاز الفني في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

قالت مصادر داخل فريق الكرة بالأهلي: إن التونسي محمد الضاوي كريستو كان غاضبا بسبب عدم مشاركته في مباراة المقاولون.

كولر يدرس عدم الدفع بموديست أساسيا

جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه للجنة التخطيط للكرة بالأهلي وشركة الكرة بشأن رغبته في التعاقد مع مدافع قوي في انتقالات الشتاء القادم.

وعلمت “فيتو” أن كولر يرغب في استقدام مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي في ظل إصابات محمود متولي المتكررة وعدم ثبات مستوى ياسر إبراهيم.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر عدم الدفع بالفرنسي موديست أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا بعد مشاركته في 90 دقيقة كاملة في مباراة المقاولون أمس.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفريق: إن كولر يدرس وضع الفرنسي على مقاعد البدلاء والاستعانة به في جزء من المباراة.

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