افتتاح منافذ جديدة لبيع الخضر والفواكه بواحات الوادي الجديد (صور)

افتتح عبد الناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بمحافظة الوادي الجديد، منفذا لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة تتراوح بين ٣٠% و٥٠% عن مثيلاتها في السوق.

ولفت رئيس مركز ومدينة باريس إلى الدفع بسيارة تابعة للمجلس إلى شادر أسيوط لشراء كميات من الخضر والفاكهة لجميع قرى مركز باريس، بالإضافة إلى منفذ الوحدة المحلية، حيث توافد عدد كبير من المواطنين لشراء السلع لانخفاض السعر وجودة المنتج.

Advertisements

أسعار السلع

وأشار عبد الناصر إلى طرح السلع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع لخدمة المواطنين، وبناء على رغبتهم، وكانت الأسعار كالتالي: طماطم ١٠ج.. الخيار ٧.٥٠.. الباذنجان ٥ ج.. وباذنجان أبيض ٧.٥٠ ج.. البطاطس ١٥ج.. والجوافة ١٠ج.. فلفل شطة ٧.٥٠ ج.. والرومي ١٠ج.. كوسة ٧.٥٠.. وعنب ١٥ج.. وكاكا ٢٠ ج.. وليمون ١٠ج، وغيرها من السلع بأسعار مخفضة لخدمة أهالي واحة باريس وقراها.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن طرح كميات كبيرة من الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمنفذ ديوان عام المحافظة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية، لضبط الأسعار، وهو ما ساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة وكسر ظاهرة احتكار التجار لأسواق الخضروات والفاكهة وأدى لتخفيض الأسعار بصورة كبيرة.

وتحرص محافظة الوادي الجديد على استمرار توفر المنتجات الأساسية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة طوال العام بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن فى السوق المحلى وكسر ظاهرة احتكار السلع حيث تسعى المحافظة لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن.

طرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة

وعلى صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة فى منافذ الوحدة المختلفة.

وقال جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، إن توفير السلع يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه ساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة.

طرح كميات من السلع بمركز ومدينة الخارجة

وأوضح المتولي أنه سيجري طرح كميات من السلع بمركز ومدينة الخارجة، بصفة مستمرة، كحماية للمواطنين من جشع التجار، والحيلولة دون احتكار الأسواق مع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة خلال الأيام المقبلة.

وكانت الوحدات المحلية بمراكز الوادي الجديد، دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضراوات بأسعار مخفضة.

وأعلنت عن قائمة أسعار بها على صفحتها الرسمية، ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم، كما تم تجهيز سيارات تابعة للوحدة المحلية للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.