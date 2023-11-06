الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي وأبطال آسيا

تشيلسي وتوتنهام،
تشيلسي وتوتنهام، فيتو

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال آسيا والدوري الإسباني والايطالي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 

نساجي مازاندران - نافباخور نامانجان - أوزبكستان ٤ مساء 
مومباي سيتي - الهلال ٤ مساء 
الفيصلي -  السد ٨ مساء 
سباهان اصفهان - أولماليك ٨ مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز


توتنهام هوتسبير - تشيلسي ١٠ مساء

الدوري الإسباني الدرجة الأولى


خيتافي -- قاديش ١٠ مساء

الدوري الإيطالي 


فروسينوني - إمبولي ٧.٣٠ مساء 
تورينو - ساسولو ٩.٤٥ مساء

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