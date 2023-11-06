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رياضة

نجم الزمالك السابق: قرار إقالة أوسوريو تأخر

أوسوريو، فيتو
أوسوريو، فيتو

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أنه معارض لفكرة عرض 3 لاعبين للبيع في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه كان يجب الاكتفاء بالعقوبة المالية والاستفادة باللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لنهاية الموسم.

نجم الزمالك يعلق على قرار إقالة أوسوريو 

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هل لو فاز الزمالك على زد كان سيصدر القرار بعرض الثلاثي للبيع، أم سيتم تأجيله، خصوصا أن هناك لاعبين يحق له التوقيع في يناير، لكن ننتظر آلية تطبيق القرار خصوصا فتوح وصبحي".

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وأضاف: "الموضوع كاحتراف، يتم معاقبة اللاعبين بمبالغ مالية ومن ثم يلتزموا لنهاية الموسم، وبعدها يترك لهم الحرية للرحيل عن نادي الزمالك، وأنا مؤيد للقرار التأديبي ولكن معارض لفكرة عرضهم للبيع حاليا".

وواصل: "تواجد اللاعبين الثلاثة في تدريبات الناشئين غير احترافي، لكن القرار التأديبي مستحق بمعاقبتهم ماليا، والأفضل تواجدهم لنهاية الموسم ومن ثم رحيلهم".

 أخطاء ساذجة من الناحية الفنية

وحول قرار رحيل أوسوريو، قال: "القرار جاء متأخرًا، ولكن المجلس الجديد وجد أن الأمور صعبة والجماهير لن تتحمل بعد خسارة مباراتين وابتعاد المدرب عن التركيز في الملعب ويرتكب أخطاء ساذجة من الناحية الفنية، وكان يجب استمرار باقي الجهاز حتى مواجهة بيراميدز، ومن ثم استغلال فترة التوقف في جلب جهاز جديد".

وزاد: "لا أتمنى أن يسير المجلس الجديد بأجندة معينة، نادي الزمالك أكبر من ذلك، ولكن الواضح أن هناك بالفعل شخص معين سيتولى منصب في الجهاز الجديد وهو وراء جلب معتمد جمال، ولا يهمني من سيعمل الأهم هو عودة الزمالك للبطولات هذا الموسم".

وأكد: "اللاعبين بالتأكيد في حالة ندم، والزمالك لا يحتاج لهزة جديدة، والفريق أصبح مهدد باستمرار في غياب الثلاثي خصوصا محمد عواد، ولم يتم تجهيز عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، والفريق يعاني دفاعيا في غياب الزناري أو تواجده، كان يجب المحافظة على خطوط الزمالك في الوقت الراهن".

وأتم: "لابد أن يفوز الزمالك بالبطولات هذا الموسم، والمجلس الحالي درس الأخطاء قبل الانتخابات، ويعلم كل كبيرة وصغيرة، والكرة الآن أصبحت في ملعب اللاعبين بعد رحيل اوسوريو، وجمهور الزمالك لن يتحمل فقدان الألقاب، ويجب حل أزمة القيد من أجل جلب لاعبين جدد، كما يجب الجلوس مع اللاعبين ومعالجتهم نفسيا وإعادة الروح لهم في المباريات القادمة".

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