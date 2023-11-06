توقيع الكشف على 276 شخصا في قافلة طبية بمستشفى الفرافرة بالوادي الجديد

بدأت القافلة الطبية التابعة لقيادة لمنطقة الجنوبية العسكرية، أمس الأحد، أعمالها في يومها الأول، بمستشفى الفرافرة المركزي، بمحافظة الوادي الجديد، والتي تستمر في تقديم خدماتها حتى يوم الجمعة 10 نوفمبر ٢٠٢٣.

وقامت القافلة في يومها الأول بتوقيع الكشف الطبي على 276 حالة مرضية بتخصصات (الباطنة - الأطفال - العظام - الرمد - الجراحة العامة - النساء والتوليد - المسالك - الأنف والأذن والحنجرة - جلدية وتناسلية - عظام - الأسنان تنظيم الأسرة)، وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

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المنطقة الجنوبية العسكرية

يذكر أن المنطقة الجنوبية العسكرية، بدأت الأحد، أعمال القافلة الطبية المجانية والتي تنظمها بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بمستشفى الفرافرة المركزي، في إطار حرص المحافظة على تقديم رعاية طبية متميزة لأهالي المحافظة.

وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد، أن القافلة ستبدأ أعمالها في الفترة من الأحد 5 نوفمبر حتى الجمعة 10 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ الكشف في التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة؛ إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط، أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيرًا إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة، لافتًا إلى توفير قافلة طبية بيطرية.