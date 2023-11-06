بمشاركة الثقافة والتعليم والأوقاف والمحليات، حملات وندوات للتوعية في الانتخابات الرئاسية (صور)

لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية بالأدلاء بأصواتهم باعتباره حقًّا يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصري ومصرية، أطلق قطاع الثقافة ندوات بعدد من القرى لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات، وأيضًا التأكيد على دور المرأة في المشاركة باعتبارها نصف المجتمع وتوعية أسرتها على أهمية الادلاء بأصواتهم،

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غرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب

كما أطلقت مديرية التربية والتعليم عددا من البرامج تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة وأهم المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

واستمرت مديرية الأوقاف في عقد ندوات للتوعية بذلك، كما أطلقت الوحدات المحلية حملات إعلامية عبر حساباتها الرسمية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والتأكيد على دور المواطن في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

حث المواطنين على المشاركة الفعالة للانتخابات الرئاسية، فيتو

الأزهر والأوقاف يبدآن سلسلة من الندوات لحث المواطنين والشباب بالمشاركة الفعالة بالانتخابات الرئاسية

من جانب آخر، بدأت مديرية الأوقاف والأزهر الشريف عددا من الندوات مع العاملين والأئمة، وذلك لتوعيتهم بأهمية المشاركة ودورهم الكبير فى حث المواطنين على ذلك باعتباره واجب وطني على كل مصرى ومصرية.

كما أشارت تلك الندوات إلى أن صوت المواطن بالانتخابات أمانة تجاه وطنه يجب أن يؤديه، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.



سكرتير عام المحافظة يرأس اجتماعًا لمناقشة دور كافة الجهات فى نشر الوعي بضرورة المشاركة في الانتخابات

على الجانب الآخر، ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلي عدد من الجهات، لمناقشة دور تلك الجهات فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات.

حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على دور الوحدات المحلية فى تنفيذ ذلك من خلال الاجتماعات والندوات الدورية، وأكد اللواء همام على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطنى، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومي، من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من أي أفكار متطرفة.

نشر الوعي بين السيدات

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدًا دور المجلس القومى للمرأة لنشر الوعي بين السيدات على المشاركة بالانتخابات نظرًا لدورها الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دورها لحث أسرتها على النزول للتصويت.

وأكد أيضًا ضرورة تفعيل دور الصفحات الرسمية لكافة الجهات بالمحافظة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة بالعملية الانتخابية والتأكيد على أنه حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.