عامل يقتل صديقه بطلق ناري بالخطأ في المنيا

لقي عامل مصرعه بطلق ناري عن طريق الخطأ، على يد صديقه داخل إحدى المزارع بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة عامل بطلق ناري بالخطأ بإحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا أمام مركز العدوة، شمال المحافظة.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة مغاغة إلى موقع الحادث وتبين وفاة "ح – ر" 20 عاما، عامل بإحدى المزارع الكائنة غرب قرية الشيخ مسعود.

Advertisements

أكد التحريات الأولية التي أجرتها وحدة لمباحث المركز، أنه أثناء جلوس المتوفى مع أحد أصدقائه ويدعى "م– ر"، 23 سنة، واللهو بالسلاح ناري داخل المزرعة، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أودت بحياته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وفى هذا السياق، قرر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية، والبحث الجنائي باستكمال التحريات.