الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

عامل يقتل صديقه بطلق ناري بالخطأ في المنيا

عامل يقتل صديقه بطلق
عامل يقتل صديقه بطلق ناري،فيتو

لقي عامل مصرعه بطلق ناري عن طريق الخطأ، على يد صديقه داخل إحدى المزارع بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة عامل بطلق ناري بالخطأ بإحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا أمام مركز العدوة، شمال المحافظة.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة مغاغة إلى موقع الحادث وتبين وفاة "ح – ر" 20 عاما، عامل بإحدى المزارع الكائنة غرب قرية الشيخ مسعود.

Advertisements

أكد التحريات الأولية التي أجرتها وحدة لمباحث المركز، أنه أثناء جلوس المتوفى مع أحد أصدقائه ويدعى "م– ر"، 23 سنة، واللهو بالسلاح ناري داخل المزرعة، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أودت بحياته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وفى هذا السياق، قرر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية، والبحث الجنائي باستكمال التحريات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

زراعة 105 شتل مثمرة في مركز مطاي بالمنيا

ضبط 2425 مخالفة تموينية على المخابز والأسواق خلال أكتوبر الماضى

صحة المنيا: تحرير 386 مخالفة خلال حملة على المنشآت الغذائية

إجراءات طلب التأمين على الماشية في المنيا

تعرف على إجراءات الحصول على سلالات الطيور المحسنة في محافظة المنيا

تموين المنيا: 185 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

المنيا تستقبل وفدا إيطاليا وتايوانيا لزيارة المناطق الأثرية

بيطري المنيا يطلق 6 قوافل بيطرية مجانية ويقدم الخدمات العلاجية

الأكثر قراءة

شاهد الفيديو المتسبب في توقيع غرامة على أفشة من النادي الأهلي (فيديو)

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

كل ما تريد معرفته عن معتمد جمال المدير الفني الجديد للزمالك

تعرف على قيمة الغرامة المالية الموقعة على أفشة من الأهلي

أول قرار من معتمد جمال بعد تعيينه مديرًا فنيًا للزمالك

متحدث جيش الاحتلال: قسمنا غزة إلى شطرين ومستمرون في حصار القطاع

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

عمرو أديب للحكومة: بيعوا القطارات والمطارات والمواني للقطاع الخاص، الدولة مدير فاشل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأحد 5-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق

ارتفاع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تأسيا برسول الله، قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين

متى يستجيب الله دعاء الآباء على الأبناء ومتى لا يستجيب؟

ما حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاة؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية