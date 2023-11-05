الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 95 حالة تعد على مساحة 17286 متر بالبحيرة (صور)

إزالة حالات تعدي
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا. 

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إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 95 حالة تعد بمساحة 17286 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة 41 حالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة 9965 م2  بقري المسين والوفائية وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد وأسقف وأعمدة خرسانية، وإزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 2627 م 2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.

كما تمت إزالة 11 حالة تعد بمساحة 1505م2 بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وسملات خرسانية وسقف خرسانى، و9 حالات تعد بمساحة 862 م2 عبارة عن حوائط وشدات خشبية برشيد، و6 حالات تعد بمساحة 712 م2 بنطاق قرية كوم النصر بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وأعمدة خرسانية، و4 حالات تعد بمساحة 530 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وردم حفر بنطاق قرى النجاح وأبو بكر الصديق وأحمد عرابى بمركز بدر.

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

وأيضا إزلة 3 حالات تعد بمساحة 500 م 2 على أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن أسوار بالطوب البلوك، و4 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 365 م2  بشبراخيت عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية، وحالتي تعد بمساحة 220 م2  عبارة عن مبان بالطوب الأحمر بمركز ادكو.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة  الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

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