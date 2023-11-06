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أخبار مصر

مواعيد الإعلان عن نتيجة الاختبارات الإلكترونية لوظائف وزارة الري

وظائف وزارة الري،فيتو
وظائف وزارة الري،فيتو

انتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الاختبارات الالكترونية  للمتقدمين لوظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري  يوم 31 أكتوبر الماضي.

 مواعيد الإعلان عن نتيجة الاختبارات

ويتساءل العديد من المتقدمين عن مواعيد الإعلان عن نتيجة الاختبارات والتي سيتم الإعلان عنها عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال شهر نوفمبر الجاري خلال الأيام القليلة المقبلة.

محاور الاختبارات الالكترونية 

وخضع المتقدمون للتقييم لامتحان يتكون من عدة محاور، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها وقت التقديم)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.

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 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ  عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد (238) في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسب آلي).

ووفقا للمادة (14) من القانون، يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص وأن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة وألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

كما يقوم المتقدم لتلك المسابقات التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز ليس فقط ذلك بل يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين والمقبولين من خلال الموقع  .

 

كما يخضع المتقدمون لتلك المسابقات لعدد من الاختبارات الإلكترونية من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

 

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