في ذكرى وفاته، 10 معلومات عن اللواء عبد المنعم سعيد أحد أهم علماء التخطيط

تمر اليوم الذكرى السنوية الثانية لوفاة اللواء أ.ح عبد المنعم سعيد، أحد قادة وأبطال القوات المسلحة المصرية، وهو أحد علماء التخطيط، الذي له دور بارز ومهم في حرب الاستنزاف لعمله بفرع التخطيط بشعبة العمليات بالجيش الثاني الميداني.

معلومات عن القائد عبد المنعم سعيد

وفي ذكرى وفاته تنشر فيتو أبرز ١٠ معلومات عنه:

1- عمل مع مجموعة من زملائه الذين برعوا في رسم الخطط ومتابعة تنفيذها وتنظيم التعاون بين قواته ووحدات الدعم الأخرى وأيضا مع قوات الجيش الثالث الميداني، أن يعمل بإتقان وإخلاص مما جعل قادة الجيش الثاني يتمسكون ببقائه فترة طويلة.

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2- خلال حرب أكتوبر عمل بهيئة العمليات مع المجموعة من أمهر ضباط الجيش يقودهم المشير محمد عبدالغنى الجمسى، تدرج في المناصب منذ تخرجه عام 1955 حتى تولى رئيس هيئة العمليات، وخروجه للمعاش عام 1990 ليكمل المسيرة في توليه مسئولية العديد من المحافظات من السويس، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح.

3- البطل الراحل من مواليد مدينة المنصورة في 15 مايو سنة 1933م، لأب كان يعمل بتجارة الأصواف، وتوفى والده ولم يبلغ العاشرة من عمره، ثم لحقته والدته، فانتقل إلى القاهرة عام 1942م، ليستقر في حي الأزهر والتحق بمدرسة الحلمية الثانوية.



4-و صل على التوجيهية عام 1952م شعبة الرياضيات وقدم أوراقه للكلية الحربية ودخل الكلية وكان متميزا في الرياضيات. تخرج عبد المنعم سعيد من الكلية الحربية في الثالث من مارس سنة 1955.

5-عين في لواء المشاة بالإسكندرية وفي نهاية عام 1958 نقل إلى مدرسة المشاة، ليعمل معلمًا للأسلحة الصغيرة، ويستمر في هذه المدرسة العريقة التي تربى فيها كل ضباط المشاة بداية من فرق قادة فصائل وحتى قادة ألوية، وفى تلك الأثناء رقى إلى رتبة النقيب.



6- في تلك الأثناء تقدم للترشيح بكلية القادة والأركان، وحصل على المركز الأول في التقديم، فسافر إلى روسيا سنة 1965 للدراسة والحصول على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، وظل هناك حتى اندلعت حرب يونيو 1967، ولم تنتهي دورته بعد، فصدرت تعليمات بالعودة ومكث شهورًا حتى صدرت تعليمات أخرى الرجوع إلى روسيا لاستكمال البعثة.

عاد من الاتحاد السوفيتي بعد أن حصل على دورة أركان الحرب واصبح الرائد أركان حرب عبد المنعم سعيد، وعين ضابط عمليات بالجيش الثاني الميداني.

7- عام 1970 رقى فيه إلى رتبة العقيد، فعين قائدًا للكتيبة مشاة مستقل ببورسعيد لمدة عام، واستكمالًا للدور الذي لعبه في حرب الاستنزاف تم تعيينه بهيئة العمليات في فرع التخطيط.

حرب أكتوبر



8-- بذل العقيد عبد المنعم سعيد في حرب أكتوبر مجهودًا عظيمًا هو وزملائه في هيئة العمليات، يرأسهم اللواء محمد الجمسى الذي كان يدون كل كبيرة وصغيرة في كشكول شهير عرف بكشكول الجمسى، وفى فرع التخطيط بذل الجميع جهده ووقته من أجل الثأر وإعادة الكرامة للعسكرية المصرية كانوا يجلسون في مركز قيادة يتابعون الموقف بالتناوب.



9-في عام 1975 عين العقيد أح عبد المنعم محمد سعيد قائدًا للواء مشاة وفى 1978 حصل على الزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وسافر إلى أمريكا سنة 1981 للحصول درجة الزمالة، وعين قائدًا للفرقة الثالثة مشاة 1982، وفى عام 1983 عين رئيسًا لفرع التخطيط بهيئة العمليات، ثم رئيسًا لأركان المنطقة الغربية سنة 1984.

الجيش الثاني الميداني

10-فى سنة 1985 عين قائدًا للجيش الثاني الميداني، وفى أغسطس 1986 عين رئيسًا لهيئة العمليات حتى مايو 1990، حتى خرج ليعين محافظ السويس، في عام 1991 عين محافظًا لجنوب سيناء، وفى عام 1993 عين محافظًا للبحر الأحمر، وفى سنة 1996 عين محافظًا لمطروح.